Software per piattaforme bot - App più popolari - Tunisia

Qualificato è la piattaforma di generazione di pipeline per i team di entrate che utilizzano Salesforce. I principali marchi B2B come Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, ThoughtPot e VMware Trust si sono qualificati per far crescere la loro pipeline sfruttando la loro più grande risorsa di vendita e marketing - il sito Web aziendale - per identificare i più preziosi acquirenti, scoprire segnali di intenti per gli acquirenti e immediatamente Inizia conversazioni di vendita. I clienti che utilizzano il rapporto qualificato un aumento 10x delle riunioni di vendita, un aumento 4x della conversione dei lead e un aumento di 6 volte della pipeline. Qualificato, basato su Salesforce, collega il sito Web con i dati Salesforce per identificare l'intento dell'acquirente basato sull'account e facilitare le conversazioni di vendita in tempo reale. Qualificato è classificato al primo posto su Salesforce AppExchange ed è classificato #1 in oltre 20 categorie su G2. Con sede a San Francisco, qualificato è guidato dall'ex CMO Kraig Swensrud e dall'ex prodotto Salesforce SVP Whiteley e finanziato da Norwest Venture Partners, Redpoint Ventures e Salesforce Ventures. Per saperne di più, visitare Qualified.com.