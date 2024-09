Software per piattaforme bot - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme bot sono strumenti strumentali progettati per costruire e distribuire chatbot interattivi. Queste piattaforme consentono alle aziende di creare bot intelligenti e conversazionali che interagiscono con i clienti e aiutano a fornire informazioni agli utenti. Offrendo una gamma di strumenti di sviluppo come framework e set di strumenti API, queste piattaforme consentono la creazione di bot personalizzabili. In genere, questi bot sono scalabili, in grado di funzionare su varie piattaforme di comunicazione e su più dispositivi contemporaneamente. Alcune piattaforme offrono anche funzionalità per l'integrazione della pubblicità e dei pagamenti. Inoltre, forniscono funzionalità di manutenzione per risolvere i problemi che potrebbero verificarsi dopo la pubblicazione. Molte piattaforme bot sfruttano l'intelligenza artificiale e i prodotti di machine learning per ottenere prestazioni e analisi avanzate. Sfruttano strumenti di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per interpretare il testo e interagire in modo efficace con le piattaforme di intelligenza artificiale. Per essere incluso nella categoria Piattaforme Bot, un prodotto deve: 1. Fornire funzionalità per la distribuzione dei bot. 2. Offrire framework di sviluppo bot per facilitare la personalizzazione. 3. Consentire agli utenti di definire comportamenti e programmare risposte per i propri bot. 4. Fornire agli utenti strumenti per eseguire la manutenzione e gli aggiornamenti ai bot pubblicati.