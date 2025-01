Più popolari Aggiunti di recente Software di rilevamento e mitigazione dei bot - App più popolari - Panama

Il software di rilevamento e mitigazione dei bot aiuta le aziende a proteggersi da attività e attacchi di bot non autorizzati. I bot possono essere utilizzati per danneggiare i siti Web con attacchi DDoS, acquisire dati o eseguire transazioni fraudolente. Queste soluzioni sono progettate per rilevare l'attività dei bot, identificare i bot dannosi e impedire loro di interagire con siti Web, applicazioni o reti. Le aziende si affidano a questi strumenti per garantire che i propri sistemi rimangano operativi durante gli attacchi e per impedire ai bot di raggiungere i loro obiettivi dannosi. Sebbene gli strumenti di rilevamento e mitigazione dei bot possano condividere alcune funzionalità con il software di protezione DDoS, offrono una protezione più ampia prendendo di mira una varietà di attività correlate ai bot invece di concentrarsi su un solo tipo di attacco. Allo stesso modo, anche se il software per frode sui clic ha anche funzioni sovrapposte, prende di mira e difende specificamente i clic fraudolenti nella pubblicità pay-per-click (PPC), che è solo una delle tante minacce affrontate dagli strumenti di rilevamento e mitigazione dei bot.