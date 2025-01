Software di rilevamento e mitigazione dei bot - App più popolari - Ungheria

CHEQ

Leader nella sicurezza del go-to-market.aStudi recenti mostrano che oltre il 27% del traffico Internet non è valido, contribuendo alla perdita di 42 miliardi di dollari all'anno. E sta solo peggiorando. Nel panorama digitale odierno, chiunque abbia accesso a Internet è in grado di causare danni significativi a qualsiasi sito web in qualsiasi momento e da qualsiasi parte del mondo, indipendentemente da un settore o da un paese specifico. CHEQ Essentials utilizza algoritmi avanzati e funzionalità di monitoraggio in tempo reale per rilevare e impedire a tali fonti dannose di causare danni immensi. Ogni visita viene sottoposta a oltre 2.000 test comportamentali e, se viene rilevata come non valida, la blocchiamo. Una volta implementato CHEQ Essentials, l'intero ciclo di marketing sarà puro e pulito. Ciò significa che farai lo stesso di ieri, ma non pagherai per quelle visite inutili e dannose e per i clic fraudolenti. Proteggi i tuoi dati e le tue analisi, le conversioni sul posto e il marketing a pagamento da bot, traffico falso e utenti malintenzionati, con la piattaforma leader di sicurezza Go-to-Market.