Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software per la gestione dei segnalibri - App più popolari

Il software di gestione dei segnalibri aiuta gli utenti a salvare e organizzare contenuti Web e siti Web per un facile accesso futuro. Questi strumenti si integrano o funzionano all'interno dei browser Web, consentendo agli utenti di aggiungere segnalibri e rivisitare i contenuti senza bisogno di un'applicazione separata. I segnalibri vengono generalmente visualizzati in modo ben visibile nel browser per evitare che gli elementi salvati vengano trascurati o persi. Professionisti di vari settori si affidano ai gestori di segnalibri per archiviare e accedere rapidamente a contenuti importanti quando necessario.