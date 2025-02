Software per la gestione dei segnalibri - App più popolari - Ciad

Diigo

diigo.com

Diigo è un sito di social bookmarking che consente agli utenti registrati di aggiungere segnalibri e taggare le pagine Web. Inoltre, consente agli utenti di evidenziare qualsiasi parte di una pagina Web e allegare note adesive a evidenziazioni specifiche o a un'intera pagina. Queste annotazioni possono essere mantenute private, condivise con un gruppo all'interno di Diigo o inoltrate a qualcun altro tramite un collegamento speciale. Il nome "Diigo" è un acronimo di "Digest of Internet Information, Groups and Other stuff". I titolari di account Premium possono eseguire ricerche full-text di copie memorizzate nella cache dei segnalibri. Una ricerca full-text ricerca anche URL di pagina, tag e annotazioni. Ciò significa che i titolari di un account premium possono scegliere di omettere i tag che già appaiono nel testo di una pagina da aggiungere ai segnalibri (anche se il testo all'interno delle immagini non può essere cercato). Il lancio di Diigo ha incontrato risposte contrastanti, da chi non era impressionato a chi era entusiasta. Diigo beta è stato elencato come uno dei dieci migliori strumenti di ricerca da CNET nel 2006. Al di fuori del sito web, l'interfaccia utente grafica di Diigo include un bookmarklet opzionale o una barra degli strumenti personalizzabile, con varie funzionalità di ricerca. L'evidenziazione è abilitata da un menu, che può apparire automaticamente quando il contenuto viene selezionato o essere incorporato nel menu contestuale. Nel marzo 2009, Diigo ha acquisito il servizio di ritaglio web Furl da Looksmart per un prezzo non divulgato. Il sito ha anche un'estensione disponibile sul Chrome Web Store. Il 25 ottobre 2012, il dominio diigo.com è stato violato. Un utente malintenzionato sconosciuto ha modificato i record del server dei nomi autorevoli ("record NS") per la zona DNS DIIGO.COM, concedendo temporaneamente il controllo ai server dei nomi su AFRAID.ORG e causando l'indirizzamento errato del traffico. Le app mobili per Diigo sono disponibili su iOS, Android e Windows Telefono 7.