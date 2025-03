Zeck

Zeck è una piattaforma software basata su cloud che sta trasformando le riunioni del consiglio. Zeck crea sia efficienza temporale che miglioramento qualitativo delle dinamiche del consiglio di amministrazione. In sostanza, dopo aver vissuto riunioni consiliari miserabili e obsolete, sia come operatori che come consiglieri, abbiamo deciso di reimmaginare completamente l'intero processo di riunione del consiglio. Zeck è co-fondato da Edward Norton, attore, regista e imprenditore pluripremiato, e da Robert e Jeffrey Wolfe, i fondatori di Moosejaw (acquisito da Walmart) e CrowdRise (acquisito da GoFundMe). James Zubok, un operatore di società di software di incredibile esperienza e investitore di private equity, è uno dei soci fondatori. Probabilmente conosci Edward Norton dal suo lavoro quotidiano. Ma Edward ha anche fondato diverse società e fa parte di molti consigli di amministrazione aziendali e no-profit. “Quelli di noi che hanno avviato aziende o sono stati membri di consigli di amministrazione sentivano che la dinamica della riunione del consiglio era rotta. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono diventate un momento di "darsi un pugno in faccia" per così tante aziende e organizzazioni" - Edward Norton, Chief Strategy Officer di Zeck Il mondo sta cambiando e non c'è alcuna possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si terranno allo stesso modo tra due anni . Zeck è una soluzione trasformativa rivoluzionaria e migliaia di amministratori delegati, membri di consigli di amministrazione e organizzazioni non profit sono d'accordo. Tra gli investitori degni di nota figurano Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (co-fondatore di Vista Equity) e David Blaine (il che è soprattutto interessante perché è così bravo con la magia). Oltre alle riunioni del consiglio di amministrazione, le aziende e le organizzazioni non profit utilizzano Zeck per gli aggiornamenti degli investitori, le riunioni collettive, le revisioni aziendali trimestrali, ecc.