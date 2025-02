Software di fatturazione - App più popolari - Tonga

Paymo

Paymo è un'app di gestione del progetto, monitoraggio del tempo e fatturazione che ti consente di tenere traccia del lavoro in movimento o sul posto di lavoro mentre monitora tutti i tuoi progetti. Crea la tua lista di cose da fare, pianifica progetti, assegna attività, comunica nel contesto e utilizzalo come tracker del tempo o come orologio temporale dei dipendenti. Puoi anche tracciare le ricevute e creare fatture dall'aspetto professionale in viaggio. Più di 100.000 utenti provenienti da tutto il mondo fanno affidamento quotidianamente su Paymo per il monitoraggio o la collaborazione del progetto. *** Gestione delle attività e collaborazione *** Porta la squadra sulla stessa pagina: - Crea attività, dividerle in elenchi di attività o aggiungere sottovatti per renderle più gestibili - Visualizza le attività per progetto, data di scadenza o priorità come elenchi o su un consiglio di amministrazione di Kanban - Imposta i budget di tempo stimati per ogni attività e misura in modo accurato i tuoi sforzi - Commenta a livello di attività o progetto sugli ultimi aggiornamenti del progetto - Allega file a attività, commenti o progetti - Metti insieme tutti i contenuti - Utilizzare la funzione di ricerca per trovare l'elemento desiderato in secondi *** TEMPO DI TRACCIONE ON GO *** Elimina i indovini, aumenta la produttività e rendi redditizi i progetti: - Traccia il tempo tramite il cronometro o aggiungilo manualmente - Riprendi rapidamente i timer con un tocco sul pulsante di riproduzione per le attività recenti - Vedi tutto il tuo tempo cronologicamente nell'area della scheda attività e modifica facilmente le voci di tempo esistenti - Controlla le schede della attività dei dipendenti e vedi timer attivi *** Piano e gestisci lavoro *** Tieni d'occhio i progressi e la tua squadra: - Pianificare traguardi in anticipo per importanti risultati - Ottieni una panoramica della salute di ogni progetto - Tieni traccia dei clienti e dei loro contatti - Ricevi una notifica push quando è disponibile un aggiornamento del progetto *** Fatturazione mobile *** Gestisci la tua attività in viaggio: - Trasforma le schede attività in una fattura - Anteprima fatture prima di inviarle - Accetta i pagamenti online e aggiungi pagamenti parziali in anticipo - Memorizza le spese mobili con uno scatto della fotocamera