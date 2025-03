Vantaggi Software di supporto - App più popolari

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim è un software che aiuta i datori di lavoro a offrire benefici per la salute e il benessere ai propri dipendenti in modo semplice e flessibile. Con GoKlaim, i dipendenti possono accedere a un conto per le spese sanitarie tramite un'app mobile, dove possono presentare richieste per una serie di spese ammissibili, dalle cure mediche e dentistiche all'istruzione e allo sviluppo personale. I dipendenti possono anche visualizzare il saldo del proprio conto, aggiungere persone a carico e ottenere rimborsi in modo rapido e semplice. I datori di lavoro possono personalizzare il piano in base alle proprie esigenze e al proprio budget, modificare le categorie e sottocategorie di spese e trasferire i fondi inutilizzati all'anno successivo. GoKlaim fornisce inoltre strumenti di analisi e reporting per aiutare i datori di lavoro a monitorare e ottimizzare la spesa per i benefit. GoKlaim è un'ottima soluzione per le aziende che desiderano offrire ai propri dipendenti un'esperienza di benefici per la salute e il benessere personalizzata e senza problemi. Scopri di più su GoKlaim visitando il sito www.goklaim.com