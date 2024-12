Software per il controllo dei precedenti - App più popolari - Germania

Software per la gestione degli ex studenti

Il software per il controllo dei precedenti aiuta le aziende e i candidati a verificare l'accuratezza dei precedenti dei candidati prima dell'assunzione. Questo software consente alle organizzazioni di semplificare il processo di screening sia per i nuovi assunti che per i volontari, gestendo al tempo stesso i dati raccolti durante lo screening. In genere, queste soluzioni eseguono controlli sulla storia lavorativa, sulle credenziali di istruzione, sui precedenti creditizi e sui precedenti penali. Alcune piattaforme possono anche facilitare i test antidroga. È importante notare che i fornitori che offrono controlli dei precedenti devono essere accreditati dalla National Association of Professional Background Screeners (NAPBS) e classificati come Consumer Reporting Agencies (CRA) ai sensi del Fair Credit Reporting Act (FCRA). Mentre alcuni fornitori rispettano direttamente queste normative, altri possono operare tramite terze parti conformi o integrazioni per garantire il rispetto delle leggi statali e federali.