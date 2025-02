Test di automazione - App più popolari - Sant’Elena

QA Touch

QA Touch è un sofisticato strumento di gestione dei test per i team QA di tutto il mondo. Crediamo nel rendere il tuo lavoro semplice e nel fornire tutto ciò di cui hai bisogno su un'unica piattaforma. Con il nostro strumento completo di gestione dei casi di test, accelerare i test e i progetti sarà un gioco da ragazzi. QA Touch offre un metodo di esecuzione naturale e intuitivo. Sappiamo che è fastidioso adattarsi a nuovi processi e abbiamo creato uno strumento che si adatta ai tuoi sistemi e al tuo modo di lavorare. L'assegnazione e il monitoraggio dei problemi è una funzione integrata che consente di pubblicare un problema durante l'esecuzione di un caso di test, eliminando la necessità di trasferire tra software. Non è mai stato così facile copiare e spostare i casi di test da un progetto all'altro o tra i moduli all'interno di un progetto. Lo strumento è stato realizzato per contribuire a livellare il campo di gioco e offrire alle aziende un mezzo per competere veramente con i giganti del loro settore, senza bruciarsi un buco nelle tasche. Con QA Touch, goditi: 1. Un unico repository comune per tutte le tue risorse di test. 2. Le funzionalità aziendali includono la produttività del progetto e i registri di controllo per tenere traccia dell'avanzamento del lavoro e del progetto. 3. Gestione dei problemi resa semplice grazie all'integrazione bidirezionale perfetta con JIRA 4. Schede di Microsoft Azure per rendere la gestione dei progetti più semplice che mai. 5. Abbiamo reso la gestione dei test un gioco da ragazzi con le nostre funzionalità intuitive come l'opzione per aggiungere il progetto, aggiornamenti di stato, guida, registri e report direttamente dalla dashboard. 6. Un punto è l'integrazione con Jenkin per eseguire tutte le attività CI/CD 7. Pratica integrazione del reporter QA Touch-Cypress per sincronizzare i risultati dei test di automazione cypress.io con QA Touch. 8. Reporter facile da usare per lo strumento di automazione end-to-end gratuito e open source Test Cafe. 9. Sfrutta le Touch Board QA per semplificare la gestione agile dei progetti. Bacheche Organizza, personalizza, visualizza e traccia i percorsi del tuo lavoro. QA Touch offre una soluzione di test conveniente con funzionalità semplici per creare casi di test, raggruppare suite di test, eseguire esecuzioni di test, integrazioni di strumenti di terze parti e generare report di test, requisiti, rilevamento dei bug integrati, mappe mentali, schede, prestazioni impeccabili. e le persone possono gestire le proprie operazioni di test da un'unica interfaccia (Dashboard). Gli utenti apprezzeranno la vasta gamma di funzionalità intuitive disponibili, che vanno dalla mappatura e sviluppo di casi di test al monitoraggio delle azioni del team. QA Touch promuove l'eccellenza nella realizzazione di progetti di alta qualità.