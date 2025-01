Test di automazione - App più popolari - Russia

Reflect

Reflect fornisce il flusso di lavoro più veloce per la creazione di test end-to-end automatizzati per la tua applicazione web. Per creare un test in Reflect, avviamo una sessione del browser strumentato nel nostro cloud e la condividiamo con te sullo schermo all'interno della nostra applicazione web. Questo approccio ci consente di controllare completamente l'ambiente di test, il che significa che possiamo rilevare e registrare accuratamente la miriade di azioni diverse che potresti intraprendere durante il test del tuo sito; anche azioni complesse come il trascinamento della selezione, il caricamento di file e i test visivi vengono acquisite in modo intuitivo senza richiedere ulteriori configurazioni. Ogni test eseguito in Reflect riceve un video HD che ti mostra esattamente cosa è successo durante la corsa, che è sincronizzato con i passaggi del test in lingua inglese che abbiamo generato automaticamente quando hai registrato le tue azioni. Forniamo inoltre informazioni diagnostiche chiave come log di rete e log Javascript non solo per aiutare gli sviluppatori a riprodurre un bug, ma anche per individuarne la causa principale.