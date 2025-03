CareAR

carear.com

Con CareAR puoi ottenere una risoluzione più rapida dei problemi, ridurre gli invii e migliorare i punteggi di soddisfazione dei clienti. La nostra piattaforma Service Experience Management (SXM) fornisce supporto AR remoto e istruzioni autoguidate ai clienti e ai team di gestione del servizio, migliorando notevolmente l'esperienza di clienti, dipendenti e personale sul campo. Vantaggi: • Tempi di risoluzione più rapidi: ottieni un contesto visivo immediato: dedica tempo alla risoluzione del problema anziché alla valutazione della situazione • Tassi di correzione al primo intervento più elevati: ottieni una risoluzione più rapida grazie agli strumenti di annotazione • Deviazione di invii costosi: aumenta le risoluzioni remote e diminuisci gli invii non necessari attraverso assistenza e guida visiva • Trasferimento delle conoscenze: riducete il divario di competenze e rendete gli esperti più accessibili alle risorse sul campo o agli appaltatori più giovani • Esperienza del cliente: aumentare la soddisfazione del cliente e l'NPS attraverso qualità, servizio e capacità senza pari • Riduci l'impronta di carbonio: elimina o riduci i viaggi dei camion per risolvere i problemi riducendo al contempo l'impronta di carbonio e risparmiando denaro • Esperienze di auto-risolvimento: aumenta l'efficacia dell'auto-risolvimento per clienti e dipendenti con indicazioni visive AR passo dopo passo all'interno del dispositivo di ciascun utente. CareAR Assist è lo strumento definitivo per i team di gestione dei servizi che desiderano fornire una risoluzione dei problemi più rapida ed efficace, ridurre i tempi di inattività e risparmiare sostanzialmente sui costi di viaggio e trasporto. CareAR Instruct fornisce istruzioni dettagliate passo dopo passo a clienti e tecnici, consentendo loro di risolvere autonomamente i problemi con conseguente miglioramento del tasso di risoluzione al primo tentativo, riduzione delle chiamate al servizio clienti e maggiore conformità delle procedure. La build CareAR Experience consente a qualsiasi utente aziendale di creare istruzioni di lavoro digitali coinvolgenti basate su AR e intelligenza artificiale attraverso un'interfaccia punta e clicca senza codice. Caratteristiche principali • Collaborazione tra più parti: collabora con tutti i membri del team che desideri in tempo reale per risolvere i problemi da remoto, utilizzando feed video live ad alta definizione. • Strumenti di annotazione AR: utilizza gli strumenti di annotazione AR leader del settore di CareAR per annotare feed video in diretta e immagini condivise, fornendo una guida visiva dettagliata per risolvere rapidamente i problemi. • Istruzioni di auto-soluzione: fornisce dettagliate istruzioni passo-passo autoguidate per guidare clienti e tecnici attraverso le procedure di configurazione, manutenzione ordinaria, guide alla risoluzione dei problemi e riparazioni. • Experience Builder: crea rapidamente esperienze contenenti con Experience Builder punta e clicca senza codice. Utilizza contenuti 3D, video, immagini e testo per istruzioni facili da seguire e potenziare il self-service per clienti e tecnici. • Ricerca integrata: migliora l'accesso degli utenti alle informazioni fornendo funzionalità di ricerca direttamente all'interno di un'esperienza di auto-risolvimento. • Verifica visiva: utilizza il rilevamento di oggetti e stati basato sull'intelligenza artificiale con riconoscimento delle immagini per favorire la conformità procedurale e garantire che le attività vengano completate in modo corretto e sicuro. • Condivisione istantanea delle conoscenze: pubblica istruzioni di lavoro digitali istantaneamente e facilmente accessibili tramite collegamento, codice QR o tramite l'app mobile CareAR. • Analisi e dashboard dettagliate: ottieni informazioni più approfondite su come i team stanno risolvendo i problemi sul campo utilizzando dashboard e analisi dettagliate di CareAR, disponibili per amministratori, manager e team leader. • Sondaggi: utilizza il generatore di sondaggi di CareAR per strumentare gli indicatori chiave di prestazione che contano per la tua organizzazione e raccogliere feedback strutturati da clienti e tecnici per una rapida iterazione. • Vero ROI: sfrutta i dati resi disponibili da CareAR per determinare il ritorno sull'investimento in termini di prestazioni migliorate, maggiore deviazione delle spedizioni, tempi di risoluzione ridotti, riduzione dei trasporti di camion/visite in loco e migliori tassi di risoluzione al primo intervento. • ServiceNow: CareAR per ServiceNow è compatibile con ServiceNow CSM, FSM e ITSM • Salesforce: CareAR per Salesforce è compatibile con CareAR in Salesforce Service Cloud e Field Service Management • API: integra facilmente CareAR nel tuo servizio clienti o nell'applicazione di gestione dei servizi sul campo tramite API web