Più popolari Aggiunti di recente Software di simulazione di addestramento in realtà aumentata (AR). - App più popolari - Malaysia

Il software di simulazione di formazione in realtà aumentata (AR) è progettato per preparare le persone a ruoli specifici all'interno di un ambiente parzialmente virtuale. Queste soluzioni sfruttano la realtà aumentata per impartire competenze cruciali richieste per varie professioni. A differenza dei simulatori di addestramento alla realtà virtuale che immergono gli utenti interamente in ambienti virtuali, i simulatori di addestramento AR fondono le immagini 3D con il mondo reale attraverso dispositivi mobili dotati di fotocamere. Questa replica di scenari di vita reale migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione nel processo di apprendimento. I simulatori di formazione AR sono particolarmente utili per le persone che svolgono occupazioni ad alto stress, poiché consentono loro di acquisire in anticipo le competenze richieste dal lavoro. Si rivolgono a carriere pratiche come la medicina e le forze dell'ordine, dimostrandosi preziose anche in settori di nicchia come l'aviazione e i trasporti. Inoltre, alcuni simulatori di formazione AR offrono funzionalità SDK di realtà aumentata, consentendo agli sviluppatori di personalizzare la piattaforma in base ai requisiti specifici della propria organizzazione.