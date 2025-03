Software SDK per realtà aumentata (AR). - App più popolari

CLDXR

cldxr.com

CLDXR è una piattaforma di gestione delle risorse cloud in realtà estesa e di pubblicazione self-service per utenti B2B. Aggrega diverse tecnologie AR/VR come AR.js, Quick Look, 8th Wall per WebAR, ma anche ARKit/ARCore per applicazioni Android e iOS e facilita l'accesso tramite un'interfaccia web unificata senza ulteriori sforzi di sviluppo. Tramite la stessa interfaccia web, gli utenti possono gestire i propri contenuti, creare progetti e assegnare i membri del team ai progetti corrispondenti. Sono inoltre integrate la generazione automatica del codice QR, la gestione dei collegamenti e statistiche estese. Siamo lieti di fornire la nostra tecnologia, inclusa la consulenza, come soluzione aziendale o di agire come fornitore di soluzioni per agenzie creative e digitali che non possono o non vogliono occuparsi autonomamente dello sviluppo IT, ma desiderano comunque offrire ai propri clienti soluzioni innovative. CLDXR offre 3 piani tariffari: Entepreneur, Small Business ed Enterprise