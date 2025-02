Software SDK per realtà aumentata (AR). - App più popolari - Sud Sudan

Vectary

Vectary è una piattaforma per la creazione di progetti 3D interattivi che ispirano, istruiscono e risolvono problemi. Nessun download, nessun codice: tutto nel browser. Un flusso di lavoro 3D altamente funzionale e migliorato per collegare i punti tra idee, processi e persone. Guidata da due imprenditori, Michal Koor, che è anche designer industriale e Pavol Sovis, pluripremiato sviluppatore di software, Vectary ha ricevuto investimenti iniziali nel 2016 da Blue Yard Capital e da EQT Vectures nel 2020. Crea esperienze coinvolgenti per il mondo reale. Pubblica contenuti 3D e di Realtà Aumentata su qualsiasi sito web, su tutte le piattaforme con Vectary Web AR e uno strumento di progettazione 3D completo di funzionalità. Collabora a progetti come una squadra online. IN LINEA Accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento: ogni modello viene creato nel browser e salvato nel cloud, nel tuo account aziendale. STRUMENTO FACILE DA USARE Con un'interfaccia utente semplificata, VECTARY si rivolge ai gruppi di utenti che desiderano entrare nel mondo della progettazione 3D e si aspettano rapidamente risultati dall'aspetto professionale. BIBLIOTECA DI MILIONI DI RISORSE Scene, modelli e materiali 3D gratuiti, così non dovrai iniziare da zero. Assembla la tua prima scena semplicemente trascinandola e ottenendo un risultato realistico in pochi minuti. RENDERING FOTOREALISTICO Rendering fotorealistico: Vectary Photon ti consente di visualizzare nel browser un output di rendering con tracciamento del percorso e basato sulla fisica, senza dover dedicare giorni a imparare come ottenere le impostazioni corrette. VISUALIZZATORE E CONFIGURATORE WEB AR Visualizza immediatamente l'anteprima del tuo progetto in Realtà Aumentata o incorpora il tuo modello 3D sul sito web con la stessa semplicità di un video su YouTube. Crea configuratori 3D interattivi con materiali, animazioni e forme personalizzate grazie all'API Vectary Viewer. Non è necessaria l'installazione di app aggiuntive per l'anteprima AR. COLLABORAZIONE I file Vectary sono solo online, quindi l'intero team vede sempre la versione più recente, può fornire feedback con commenti 3D o continuare il lavoro del collega. Gestisci tutto in una dashboard simile a Google Drive. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Importa e converti più di 60 formati di file 3D, inclusi file CAD, esportali in file pronti per AR in pochi secondi. L'esportazione Vectary supporta USDZ, GLTF e altro. Ottimizza la tua geometria nel processo con gli strumenti di editing 3D Vectary. SCHIZZO E PLUGIN FIGMA Mockup ed elementi 3D personalizzati per Figma e Sketch: utilizza modelli ed elementi 3D nel tuo strumento preferito. Imposta la vista che desideri. Crea i tuoi modelli ed elementi 3D.