Software SDK per realtà aumentata (AR). - App più popolari - Papua Nuova Guinea

Piattaforma di realtà aumentata no-code, low-code e SDK che ti aiuta a creare, ospitare, pubblicare e condividere contenuti AR web. Accessibile a oltre 4,5 miliardi di utenti globali IOS e Android e compatibilità del 92,94% dei dispositivi in ​​tutto il mondo. Il Web AR non richiede alcuna app ed è il modo più rapido e accessibile per sperimentare l'AR rimuovendo le barriere per gli utenti finali. Soluzione B2B per esperienze B2C per vendita al dettaglio, turismo, cultura, e-commerce, tempo libero e intrattenimento, eventi e molti altri settori di impatto. È stato costruito utilizzando JavaScript semplice e altri standard web come WebGL o WebAssembly combinati con algoritmi di visione artificiale interni ottimizzati per l'esecuzione in un browser web. Con Embed SDK hai accesso a una serie di funzioni per modificare gli elementi Onirix, i loro stili e funzioni. Oltre a ciò, puoi utilizzare il nostro elenco eventi per inviare messaggi a ciascuna scena e quindi, ad esempio, nascondere, mostrare, animare elementi della scena e molto altro. Combina AR Engine SDK con qualsiasi libreria web 3D Onirix AR Engine SDK è indipendente (non legato) a qualsiasi motore di rendering, quindi puoi combinarlo con qualsiasi libreria di motori 3D come: ThreeJS | BabiloniaJS | Aframe I diversi tipi di tracciamenti con cui puoi lavorare: Tracciamento delle immagini: caricherà il classificatore di immagini generato per il tuo progetto ed eseguirà il rilevamento e il tracciamento. Tracciamento della superficie: utilizzerà i sensori di movimento del dispositivo (giroscopio) per tracciare un oggetto fissato su qualsiasi luogo o superficie (solo rotazione). Progetti di esempio: puoi visitare il nostro account GitHub per esempi utilizzando diverse modalità di tracciamento e librerie di rendering 3D. Onirix ti offre una documentazione dettagliata: https://docs.onirix.com/onirix-sdk