Software SDK per realtà aumentata (AR). - App più popolari - Albania

Un kit di sviluppo software per realtà aumentata, comunemente noto come AR SDK, consente agli sviluppatori di creare elementi digitali perfettamente integrati nel mondo reale. È uno strumento fondamentale per qualsiasi azienda impegnata in esperienze AR. Dotati di funzionalità come il tracciamento di oggetti 3D, il riconoscimento delle immagini, lo SLAM visivo (localizzazione e mappatura simultanea), il multitracciamento e altro ancora, questi strumenti consentono agli sviluppatori di dare vita alle immagini digitali. Gli ingegneri AR sfruttano questi SDK per creare applicazioni mobili, diverse piattaforme CAD, incontri di marketing coinvolgenti e altro ancora. Sebbene in genere personalizzati per framework e hardware specifici, alcuni SDK AR possiedono la versatilità necessaria per supportare più sistemi, migliorando l'adattabilità e la praticità.