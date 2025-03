Sistemi di gestione dei contenuti in realtà aumentata (AR). - App più popolari - Città del Vaticano

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

I sistemi di gestione dei contenuti di realtà aumentata (AR) fungono da piattaforme per il caricamento di contenuti 3D grezzi in massa, essenziali per creare esperienze AR. Gli utenti esercitano un controllo completo sui propri contenuti AR all'interno di questi sistemi, sfruttando la funzionalità drag-and-drop per modificarli come desiderato. Tali strumenti di editing consentono agli utenti di modificare i propri contenuti, incorporando elementi come tavolozze di colori e trame diverse nelle loro creazioni 3D. Oltre all’editing di base, un CMS AR può fungere anche da kit di sviluppo software AR (SDK), aumentando il potenziale per esperienze AR su misura. In genere, questo contenuto trova applicazione nello sviluppo di una gamma di applicazioni AR per dispositivi mobili, che vanno dai giochi coinvolgenti alle piattaforme di shopping interattive. Inoltre, queste soluzioni comprendono solide funzionalità di reporting e analisi, facilitando le aziende a comprendere i modelli di coinvolgimento del pubblico con i loro contenuti. È fondamentale distinguere tra un CMS AR e un CMS VR, essendo quest'ultimo una piattaforma distinta focalizzata sulla gestione, pubblicazione e distribuzione di contenuti di realtà virtuale.