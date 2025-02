Fornitori di servizi di revisione - App più popolari - Ciad

Perkins & Co

Perkins & Co è stata fondata nel 1986 come alternativa alle grandi società di contabilità nazionali, concentrandosi sulle esigenze aziendali delle società a stretta partecipazione della regione. Con uffici a Portland, Oregon, e Vancouver, Washington, Perkins è specializzata in molti settori, tra cui produzione, distribuzione all'ingrosso, immobiliare, edilizia, servizi professionali e creativi, tecnologia, alimenti e bevande, concessionarie di automobili e organizzazioni no-profit. Vincitrice da 10 anni del premio Best of Accounting™ di ClearlyRated per l'eccellenza del servizio clienti, azienda più ammirata da 16 anni secondo il Portland Business Journal, azienda a maggioranza femminile e una delle società di contabilità più diverse della zona, Perkins è orgogliosa di distinguersi fuori dalla folla. Chiamaci oggi per saperne di più sulla differenza Perkins!