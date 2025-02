Software di editing audio - App più popolari - Sant’Elena

Speechify

Speechify è un'app di sintesi vocale che consente a tutto il mondo di accedere facilmente alle informazioni. Oltre 20 milioni di persone utilizzano la nostra estensione Google Chrome, l'app Web, l'app iOS e l'app Android. la nostra missione è garantire che la lettura non sia mai un ostacolo all'apprendimento. I nostri fantastici utenti sono studenti, professionisti e amanti della produttività. Molti di loro hanno differenze di apprendimento come la dislessia e l’ADHD, mentre molti vogliono semplicemente leggere più velocemente e ascoltare mentre sono in movimento. Con Speechify puoi trasformare qualsiasi libro, documento o sito web in audio e ascoltarlo mentre sei in macchina, fai il bucato, porti a spasso il cane, prepari la cena, ti alleni, fai paracadutismo: qualunque sia la tua routine quotidiana! Speechify alimenta anche Medium, Star Tribune, The Direct e altro ancora. Aggiungi facilmente la sintesi vocale al tuo sito web. Cliff Weitzman, il nostro impavido CEO, ha fondato Speechify nel 2017 in un dormitorio della Brown University per poter condividere con gli altri l'incredibile software di sintesi vocale su cui stava lavorando. Cliff soffre di dislessia ed era frustrato dal tempo e dall'energia che gli ci volevano per leggere. La tecnologia TTS avanzata è stata un punto di svolta totale, gli ha permesso di terminare le sue letture 3 volte più velocemente di un lettore normale e di comprendere e conservare meglio le informazioni. In Speechify il nostro obiettivo è che la lettura non costituisca mai un ostacolo all'apprendimento per nessuno. Niente dovrebbe impedirti di apprendere le informazioni in modo rapido ed efficace. Speechify è cresciuto fino a impiegare oltre 100 membri del team sparsi in tutto il mondo in pochi anni. Siamo orgogliosi dell'incredibile team composto da membri che in precedenza erano leader e ingegneri senior presso aziende come Snapchat, Apple, Spotify, Amazon e Uber. Tutti noi amiamo e diamo priorità alla proprietà, offrendo valore rapidamente, imparando quanto più possibile e facendo sentire i nostri utenti responsabilizzati.