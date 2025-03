Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Le applicazioni di audioconferenza collegano i partecipanti da luoghi diversi tramite una connessione vocale ospitata. Sebbene possano gestire chiamate in piccoli gruppi, il loro utilizzo principale è facilitare riunioni e altre comunicazioni professionali. Questi strumenti sono efficaci anche per le comunicazioni su larga scala, poiché consentono conversazioni tra più grandi soggetti. Vanno a vantaggio delle aziende con dipendenti remoti o che lavorano da casa, nonché di quelle che operano da varie località. Offrendo numeri di accesso localizzati, le conferenze audio semplificano le chiamate internazionali, eliminando la necessità di piani telefonici internazionali. Spesso queste soluzioni si integrano con strumenti basati sul Web come webinar o conferenze Web, fornendo funzionalità avanzate come chat, messaggistica istantanea e condivisione di schermi e file.