QuestionPro

questionpro.com

DomandPro offre software di sondaggio online a stack completo per aiutarti a raccogliere dati ed eseguire analisi sia quantitative che qualitative con lo stesso strumento. Il suo software di facile utilizzo include prodotti per la creazione, la distribuzione e l'analisi di sondaggi online, sondaggi, test e quiz. DomandPro include oltre 350 modelli di rilevamento gratuiti e oltre 40 tipi di domande, oltre 15 tipi logici e una vasta gamma di rapporti di sondaggio. Offre strumenti per raggiungere gli intervistati tramite e-mail, pop-up integrati, SMS, codice QR e canali di social media. La sua app mobile offline consente di raccogliere dati dai partecipanti anche in aree con connettività Internet limitata o senza. Puoi marchiare i tuoi sondaggi con temi personalizzati, logo, colori e altro ancora. I suoi temi già pronti e personalizzati ti consentono di creare sondaggi di marca con il tuo logo, colori, caratteri e altro ancora. La dashboard di report in tempo reale offre una rapida panoramica delle prestazioni del sondaggio, insieme alle funzionalità per praticare ulteriormente. Offre più di 40 report per dati sia quantitativi che qualitativi, che possono essere esportati in formati standard come PDF, Word, SPSS ed Excel. I sondaggi DomandPro sono conformi alle normative sulla privacy e sulla sicurezza dei dati come GDPR, ISO 27001, HIPAA e molti altri. Supporta l'integrazione con oltre 20 applicazioni di terze parti, tra cui CRMS, automazione del marketing e strumenti di produttività. Soprattutto, il suo team di assistenza clienti è disponibile 24 ore al giorno per garantire che il tuo progetto sia un successo! Con oltre 10 milioni di utenti in 100 paesi, ha fornito software di sondaggio alle società di Fortune 100, alle istituzioni accademiche, alle piccole imprese e ai singoli ricercatori per oltre 20 anni. Prova ora l'account Essentials. È gratuito per la vita, non richiede una carta di credito e viene fornito con oltre 80 funzionalità, il più alto nel settore del software di sondaggio!