La piattaforma Resonate Ignite è l'unica piattaforma di dati e analisi dei consumatori basata sull'intelligenza artificiale che accelera senza problemi gli insight in azione. Accedi per avere accesso immediato a ricerche di mercato fresche e iper-rilevanti sul consumatore di oggi. Ignite offre oltre 14.000 insight in tempo reale, proprietari e basati sui valori su 230 milioni di singoli consumatori. Integra i tuoi dati proprietari per arricchire la tua comprensione dei tuoi clienti. Crea e analizza rapidamente microsegmenti mirati e iper-rilevanti per migliorare la tua strategia di segmentazione. Ignite si connette direttamente al tuo ecosistema di marketing consentendoti di agire in base all'evoluzione delle condizioni del mercato.