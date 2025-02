Khoros

Khoros Marketing consente ai clienti di semplificare le loro complesse operazioni di marketing sociale per costruire e proteggere il proprio marchio. Khoros Marketing offre ai clienti: * Marketing sociale: orchestra, governa, coinvolgi e misura campagne sociali integrate in una piattaforma facile da configurare e altamente adattabile. * Intelligenza: mantieni un vantaggio sul tuo mercato, sulla concorrenza e sul tuo pubblico con approfondimenti potenti ma accessibili basati sulla ricerca illimitata in tempo reale sui canali social pubblici. * Vault: proteggi il tuo marchio attraverso la tua impronta sociale con la gestione degli accessi e delle credenziali. * Esperienze: ispira la partecipazione del pubblico attraverso le tue proprietà digitali attraverso la potenza degli UGC social. * I principali vantaggi includono: Scala le tue interazioni: riunisci tutti i tuoi team, canali e contenuti in un'unica piattaforma per gestire campagne social integrate. * Proteggi il tuo marchio: visibilità e controllo centralizzati sull'accesso all'account, sull'approvazione dei contenuti e sui team significano proteggere il valore del marchio su larga scala. * Misura ciò che conta: traduci le tue prestazioni social in parametri importanti per la tua azienda con dashboard configurabili ed esportazioni di dati. * Gestione delle crisi: mantieni il controllo su qualsiasi crisi capendo quando stanno emergendo e come e quando intervenire utilizzando dati in tempo reale e notifiche personalizzate. * Intelligenza competitiva: sviluppa benchmark competitivi e monitora le campagne dei tuoi concorrenti per garantire una significativa differenziazione del marchio.