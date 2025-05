Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il software per aste offre ai banditori e agli organizzatori di eventi una piattaforma digitale per pianificare, gestire ed eseguire le aste in modo efficiente. Questi strumenti consentono agli utenti di creare elenchi di inventario, in genere tramite un'interfaccia web, e semplificano il processo di offerta e riscossione dei pagamenti. La maggior parte delle moderne soluzioni di aste supportano offerte mobili o elettroniche, mentre alcune offrono ancora la possibilità di creare fogli di offerta fisici, se necessario. I partecipanti ricevono notifiche in tempo reale quando la loro offerta viene superata o quando vincono, complete di istruzioni per il pagamento e il ritiro dell'oggetto. Gli utenti possono anche generare report per tenere traccia dei profitti, dell'inventario rimanente, delle vendite, delle donazioni e di altri parametri chiave. Inoltre, alcuni software includono funzionalità avanzate di gestione degli eventi come l'emissione di biglietti, il check-in degli ospiti e strumenti di marketing di base.