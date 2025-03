ChannelMix

channelmix.com

Con una piattaforma end-to-end e una suite completa di prodotti di analisi, ChannelMix fornisce a marchi e agenzie leader un percorso chiaro per misurare e aumentare il ROI del marketing. ChannelMix è pioniere nella misurazione del marketing pronta per il futuro con tracciamento analitico di prima parte e modelli di dati che forniscono approfondimenti più accurati, sostenibili e di grande impatto per l'azienda. Con ChannelMix otterrai visibilità e controllo completi della spesa di marketing, degli obiettivi, del ROI e altro ancora, senza dover imparare a eseguire query o codificare. - ChannelMix non richiede conoscenze SQL o di codifica: il nostro team gestisce e ripara le connessioni dati per te. I clienti hanno riscontrato una riduzione fino al 90% del tempo necessario per preparare i dati per l'analisi con ChannelMix. - Tutti i dati vengono archiviati in un data warehouse dedicato (Amazon Redshift, Google BigQuery) gestito per te dal team di ChannelMix. Alleggeriamo il tuo team dal peso della gestione dei dati. - ChannelMix si integra con lo strumento di BI o di visualizzazione di tua scelta: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin e altro ancora. Con le nostre dashboard di avvio rapido, puoi avere una soluzione di reporting attiva e funzionante in meno di 3 giorni. - La piattaforma è supportata da un team con sede al 100% negli Stati Uniti. I clienti ricevono la gestione dell'account e il supporto dei dati con risposta lo stesso giorno.