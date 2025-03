Software di attribuzione - App più popolari - Città del Vaticano

Ecomail.app

Ecomail è una piattaforma di email marketing e omnicanale. Comunica in modo efficace con i clienti utilizzando e-mail, SMS, Facebook. Con noi potete farlo in modo semplice e automatico, ma con un’attenzione individuale. Utilizza il nostro editor drag&drop e crea modelli belli e reattivi o scegli uno dei 100 modelli predefiniti. Sii un passo avanti e utilizza la personalizzazione e i contenuti dinamici per distinguerti nella casella di posta dei clienti. Utilizza le nostre opzioni avanzate di segmentazione per personalizzare i contenuti e reagire al comportamento dei tuoi clienti. Inoltre, fai crescere il tuo database utilizzando i moduli di iscrizione e gli annunci lead di Facebook. Migliora con report completi. Offriamo dati su OR, CTR, tassi di mancato recapito e di annullamento dell'iscrizione o reclami di spam. Inoltre, controlla il tasso di conversione, le entrate, l'attività di ciascun contatto, la mappa dei clic, le aperture su desktop e dispositivi mobili, i client di posta e molte altre statistiche approfondite utili. Approfitta del nostro semplice generatore di automazione e lascia che le automazioni lavorino per te. Utilizza i modelli delle automazioni più popolari: serie di benvenuto, sconto sul primo acquisto, automazione dei compleanni, carrello abbandonato, premio per l'acquisto, download di ebook e altro ancora. Ottieni dati direttamente dal tuo negozio utilizzando le integrazioni: offriamo Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API e altro ancora. Prova Ecomail con la nostra prova gratuita di un mese per verificarlo tu stesso! Abbiamo reso l'invio di newsletter e la comunicazione con i tuoi clienti facile e accessibile in pochi passaggi. Il nostro supporto è gratuito per tutti gli utenti. Siamo sempre qui per te a [email protected] I nostri piani a pagamento partono da 5€ al mese.