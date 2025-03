Triple Whale

triplewhale.com

Ti aiutiamo a ottenere dati più accurati, con tutti i tuoi canali integrati in un unico posto, così puoi prendere decisioni migliori e più rapide per la tua attività di e-commerce. Triple Whale è il primo sistema operativo di e-commerce all-in-one al mondo. Grazie a potenti aggregazioni di dati, visualizzazioni e monitoraggio dell'attribuzione migliorato, Triple Whale offre alle aziende di e-commerce una visione chiara, rapida e trasparente delle metriche che contano. Stiamo parlando di parametri come il margine di contribuzione (suddiviso per prodotto, campagna, come preferisci), AOV reale, resi, CPA nuovi clienti e altro ancora. Personalizza come preferisci le tue metriche per calcolare esattamente ciò di cui hai bisogno e aggiungilo a una dashboard dove puoi monitorarlo in tempo reale. Condividilo con tutto il tuo team in modo da poter finalmente avere un'unica fonte di verità per tutta l'azienda, dagli acquirenti dei media al CEO. Alimentato da integrazioni perfette con le migliori applicazioni e reti come Shopify, Klaviyo e Facebook, Triple Whale offre una visione olistica delle prestazioni della tua azienda, riassumendo tutti i tuoi dati di marketing in un'unica dashboard personalizzabile. Triple Whale è anche l'unica soluzione software a offrire app mobili complete sia per iOS che per Android, consentendo ai clienti di accedere ai dati sulle prestazioni in tempo reale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. A differenza di altri strumenti che si basano su dati modellati e congetture per l'attribuzione, Triple Whale utilizza i propri dati proprietari proprietari per monitorare direttamente i dati di acquisto dei clienti fino al livello di annuncio e attraverso diversi canali. Inoltre, Triple Whale offre utenti illimitati e integrazioni di negozi, reporting automatizzato di e-mail e Slack, dati AOV di media, mediana e modalità, analisi LTV e di coorte, percorsi del prodotto e una suite di altre potenti funzionalità dedicate a offrire alle aziende di e-commerce maggiore trasparenza i loro dati. Con Triple Whale, gli esperti di marketing possono finalmente: - Accedere ai dati sulle prestazioni in tempo reale mentre sono in movimento, da qualsiasi parte del mondo - Dedicare meno tempo a discutere i dati e più tempo a utilizzarli per far crescere la propria attività - Massima tranquillità e spesa con sicurezza sapendo che l'attribuzione è attiva punto: potenzia i team con report automatizzati accurati e facili da usare