Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Trasforma i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop: il tuo strumento tutto-in-uno per gestire app e account. Passa da un account all'altro, organizza le app in base al flusso di lavoro e accedi a un catalogo curato di app desktop per Mac e Windows. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Software per la gestione delle associazioni - App più popolari

I sistemi di gestione associativa (AMS) forniscono alle organizzazioni associative gli strumenti per coinvolgere e gestire i propri membri in modo efficace. Le caratteristiche principali di un AMS includono un database centralizzato per le informazioni sui membri, la gestione delle quote finanziarie, l'organizzazione di eventi e le piattaforme di comunicazione. Inoltre, gli AMS spesso consentono agli utenti di creare e distribuire contenuti, gestire certificazioni e offrire portali self-service per consentire ai nuovi membri di registrarsi e accedere alle informazioni. Questi sistemi sono adatti a una varietà di organizzazioni, come Rotary club, associazioni di genitori-insegnanti e organizzazioni no-profit. Gli AMS possono anche integrarsi con altri software per migliorare la funzionalità. Le integrazioni possono includere sistemi di gestione dei contenuti per fornire informazioni tempestive, piattaforme CRM per l'archiviazione dei dati dei membri o software di contabilità per il monitoraggio delle transazioni finanziarie. Alcuni AMS sono progettati specificamente per organizzazioni senza scopo di lucro o iniziative di raccolta fondi.