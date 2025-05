Software per la vita assistita - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Le strutture di residenza assistita necessitano di soluzioni software per gestire in modo efficace il benessere, la sicurezza e la soddisfazione dei propri residenti. I software per la residenza assistita migliorano la comunicazione tra il personale, i residenti e le famiglie, migliorando al contempo la qualità dei servizi offerti. Semplifica la pianificazione del personale, ottimizza l'allocazione delle risorse e documenta l'assistenza fornita. Inoltre, questo software aiuta a garantire la conformità alle normative sanitarie e di sicurezza, con alcune soluzioni dotate di sistemi sanitari elettronici e di cartelle cliniche su misura per gli ambienti di residenza assistita. Per prestazioni ottimali, il software di residenza assistita dovrebbe integrarsi con i sistemi di back-office come gli strumenti di contabilità o CRM. La maggior parte delle soluzioni offre anche l’integrazione con le cartelle cliniche elettroniche per facilitare l’importazione dei dati sanitari dei pazienti.