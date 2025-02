UniteAR

unitear.com

Un'innovativa piattaforma SaaS di realtà aumentata senza codifica UniteAR offre una soluzione di realtà aumentata (AR) all'avanguardia che non richiede competenze di codifica, rendendo la creazione AR accessibile a tutti. Con UniteAR, gli utenti possono creare esperienze AR coinvolgenti che funzionano perfettamente sia su app AR che su piattaforme WebAR, fornendo una portata versatile per i loro contenuti. URL WebAR personalizzati con il nome della tua attività UniteAR consente agli utenti di personalizzare i propri URL WebAR con il proprio nome aziendale, offrendo loro uno spazio digitale unico e brandizzato nel mondo dell'AR. Questa funzionalità non solo migliora la presenza del marchio, ma garantisce anche un'esperienza utente memorabile. App AR personalizzate per Android e iOS Oltre a WebAR, UniteAR consente agli utenti di sviluppare applicazioni AR personalizzate per Android e iOS. Questa capacità consente alle aziende di offrire al proprio pubblico un’esperienza AR personalizzata e coinvolgente, distinguendole ulteriormente dalla concorrenza. Vantaggi principali di UniteAR: Creazione AR semplificata: UniteAR rimuove la barriera della codifica, consentendo agli utenti di dare vita alle proprie idee AR. Compatibilità multipiattaforma: raggiungi gli utenti sia sulle app AR che su WebAR senza problemi, garantendo il massimo coinvolgimento del pubblico. Personalizzazione del marchio: personalizza gli URL WebAR con il nome della tua attività per stabilire una presenza unica nel panorama AR. Sviluppo di app mobili: crea applicazioni AR personalizzate per Android e iOS per soddisfare le esigenze specifiche del tuo pubblico. Pronto per il futuro: rimani all'avanguardia nella tecnologia AR, posizionando il tuo marchio come innovatore. UniteAR invita gli utenti a esplorare le possibilità illimitate della realtà aumentata, fornendo una piattaforma in cui la creatività non conosce limiti. Unendosi a UniteAR, le aziende possono sfruttare il potenziale di trasformazione dell’AR e avere un impatto duraturo sul proprio pubblico.