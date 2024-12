Più popolari Aggiunti di recente Software editor AR WYSIWYG - App più popolari - Paesi Bassi

Un editor di realtà aumentata (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) consente agli utenti con competenze di codifica minime o assenti di creare esperienze AR senza sforzo. Con intuitive funzionalità di trascinamento della selezione, gli editor AR WYSIWYG facilitano gli sviluppatori AR nell'importazione di oggetti 3D, noti come immagini di destinazione, e nella loro perfetta integrazione in scene pre-progettate. Queste immagini target dovrebbero essere rilevabili e tracciate dalla prospettiva della fotocamera, consentendo loro di essere sovrapposte al contenuto HTML. Inoltre, un editor AR WYSIWYG memorizza in modo sicuro queste immagini target, offrendo agli utenti la flessibilità di rivisitarle e modificarle secondo necessità. Questi strumenti sono particolarmente vantaggiosi per le persone interessate a creare applicazioni mobili AR senza la complessità dei requisiti di codifica tradizionali.