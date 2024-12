Più popolari Aggiunti di recente Strumenti di collaborazione AR - App più popolari - Paesi Bassi

Gli strumenti di collaborazione AR vengono utilizzati per formare, collaborare e fornire supporto tecnico da un ambiente remoto utilizzando applicazioni di realtà aumentata (AR). Gli strumenti AR Collab vengono spesso utilizzati per fornire supporto remoto in settori quali manutenzione, produzione, settore automobilistico e servizi di pubblica utilità. In questi campi, gli utenti possono collegare hardware come telefoni, tablet o occhiali AR a un software che fornisce loro istruzioni visive che mostrano loro come eseguire la manutenzione su qualsiasi apparecchiatura. Un esempio potrebbe essere un macchinario che si è rotto e ora un lavoratore sul campo deve imparare come ripararlo. Il software di collaborazione AR non solo può fornire istruzioni visive che mostreranno al lavoratore esattamente dove si trova il guasto sull'attrezzatura, ma può anche collegarlo con un team di supporto remoto in grado di vedere esattamente ciò che vede il lavoratore. Insieme possono collaborare alla risoluzione del problema utilizzando AR e istruzioni visive.