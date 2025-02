Software di protezione delle applicazioni - App più popolari - Sant’Elena

Appdome

Appdome è lo sportello unico dell'economia delle app mobili per la difesa delle app mobili. Appdome fornisce l'unica piattaforma di difesa unificata delle app mobili completamente automatizzata del settore mobile, alimentata da un motore di codifica ML brevettato, utilizzata dai marchi mobili per eliminare la complessità, risparmiare denaro e fornire oltre 300 Certified Secure™ di sicurezza per app mobili, anti-malware, anti-malware. -frode, MOBILEBot™ Defense, Geo Compliance, anti-cheat, prevenzione degli attacchi MiTM, offuscamento del codice e altre protezioni nelle app Android e iOS con facilità, il tutto all'interno della pipeline DevOps mobile e CI/CD. La piattaforma di difesa unificata di Appdome include anche Threat-Events™ per il controllo UX/UI e ThreatScope™ Mobile XDR. I principali marchi del settore finanziario, sanitario, dei giochi per dispositivi mobili, della vendita al dettaglio, della pubblica amministrazione e dell'm-commerce utilizzano Appdome per proteggere le app Android e iOS, i clienti mobili e le aziende mobili a livello globale.