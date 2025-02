Snyk

snyk.io

Snyk (pronunciato sneak) è una piattaforma di sicurezza per sviluppatori per proteggere codice personalizzato, dipendenze open source, contenitori e infrastruttura cloud, il tutto da un'unica piattaforma. Le soluzioni di sicurezza per sviluppatori di Snyk consentono di creare applicazioni moderne in modo sicuro, consentendo agli sviluppatori di possedere e creare sicurezza per l'intera applicazione, dal codice e open source ai contenitori e all'infrastruttura cloud. Proteggiti mentre codifichi nel tuo IDE: trova rapidamente i problemi utilizzando lo scanner, risolvi facilmente i problemi con consigli di risoluzione, verifica il codice aggiornato. Integra i tuoi repository di codice sorgente per proteggere le applicazioni: integra un repository per trovare problemi, dare priorità al contesto, correggere e unire. Proteggi i tuoi contenitori durante la creazione, durante l'SDLC: inizia a correggere i contenitori non appena scrivi un Dockerfile, monitora continuamente le immagini dei contenitori durante tutto il loro ciclo di vita e stabilisci le priorità in base al contesto. Pipeline di build e distribuzione sicure: integra in modo nativo il tuo strumento CI/CD, configura le tue regole, trova e risolvi i problemi nella tua applicazione e monitora le tue applicazioni. Proteggi rapidamente le tue app con la scansione delle vulnerabilità e le correzioni automatizzate di Snyk: provala gratuitamente!