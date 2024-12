Software ASPM (Application Security Posture Management). - App più popolari - Messico

Software per la gestione degli ex studenti

Application Security Posture Management (ASPM) è un approccio completo alla sicurezza informatica dedicato alla protezione delle applicazioni software da potenziali minacce. Questo processo prevede la valutazione, il monitoraggio e il miglioramento continui della sicurezza delle applicazioni di un'organizzazione. ASPM integra varie tecnologie per identificare e affrontare i rischi per la sicurezza all'interno delle applicazioni software, offrendo visibilità, identificazione dei rischi e consigli di risoluzione. Supporta i team di sicurezza, DevOps e gli amministratori IT nella gestione della conformità, nella definizione delle priorità dei rischi e nella risoluzione delle vulnerabilità. Le soluzioni ASPM si distinguono da altri strumenti di sicurezza informatica come i sistemi SIEM (Security Information and Event Management) e gli scanner di vulnerabilità. Mentre questi strumenti si concentrano sull'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi per la sicurezza in generale, ASPM è specificamente progettato per proteggere le applicazioni software. Fornisce una visione completa della sicurezza delle applicazioni e si integra con il ciclo di vita dello sviluppo per consentire misure di sicurezza proattive.