Strumenti ARO (Application Release Orchestration). - App più popolari - Città del Vaticano

mogenius – la piattaforma operativa Kubernetes, semplifica le operazioni Kubernetes negli ambienti cloud e on-premise, incorporando le migliori pratiche nella produttività degli sviluppatori attraverso meccanismi di distribuzione del software migliorati e funzionalità self-service. Questa piattaforma indipendente dal cloud riduce il sovraccarico DevOps e facilita la gestione efficace dell'infrastruttura per team di qualsiasi dimensione, senza vincoli al fornitore. La piattaforma integra visibilità, osservabilità e automazione in un'unica soluzione per il controllo completo di Kubernetes. Ottimizza i flussi di lavoro CI/CD e garantisce una sicurezza di livello aziendale. mogenius è ideale per i team che desiderano implementare rapidamente, tagliare i costi del cloud e ridurre i costi di manutenzione, soprattutto quando le risorse interne sono limitate. DevOps e Platform Engineer possono creare rapidamente la propria piattaforma di sviluppo interno in pochi giorni. Piano gratuito disponibile.