Piattaforme di sviluppo di applicazioni - App più popolari - Città del Vaticano

Genezio

genezio.com

La piattaforma nativa del cloud di nuova generazione progettata per fornirti funzionalità complete per la creazione e la distribuzione di applicazioni scalabili. genezio toolchain: 1. genezio.rpc Crea app più velocemente con API typesafe in qualsiasi lingua. Le API Typesafe implicano un passaggio di parametri meno soggetto a errori rispetto alle API REST e un paradigma più naturale nella progettazione del doftware. È come tRPC ma per qualsiasi linguaggio di backend per qualsiasi linguaggio di frontend. Ora supporta Javasript/Typescript, con supporto per DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python e altri in arrivo. 2. genezio.backend Backend completo come servizio che contiene: - Autenticazione utente: autenticazione utente pronta all'uso che supporta metodi email/password, Google e GitHub. - Supporto database: gestione integrata del database con opzioni come Redis o Postgres tramite partner o connessione al proprio database. - Interfaccia simile a un postino: prova il tuo backend senza sforzo con un'interfaccia web intuitiva. - Tempo reale (presto): supporteremo server di lunga durata tramite genezio.deploy su AWS e forniremo comunicazione in tempo reale tra il backend e il frontend. 3. genezio.serverless Distribuzione Zero DevOps con un solo comando: distribuisci su AWS Lambda, scala automaticamente e presto supporta server a lunga esecuzione. Facile distribuzione su AWS Cloud Front con piani di integrazione per Netlify e Vercel. 4. genezio.cloud Questo è un cloud basato su unikernel ancora in fase di sviluppo che offrirà migliori avvii a freddo e a caldo a un costo inferiore. Unisciti a genezio, dove velocità, flessibilità e proprietà definiscono il nuovo standard per lo sviluppo full-stack.