Piattaforme di sviluppo di applicazioni - App più popolari - Nuova Caledonia

Le piattaforme di sviluppo applicativo offrono agli sviluppatori un ambiente unificato dotato di tutti gli strumenti necessari per creare applicazioni software. Mentre alcune piattaforme si rivolgono a vari tipi di applicazioni, come i sistemi mobili e integrati, altre sono specializzate in un caso d'uso specifico. Le aziende alla ricerca di applicazioni software forniscono queste piattaforme ai propri sviluppatori per scrivere, gestire e distribuire applicazioni. In genere, questo processo avviene all'interno di un reparto di sviluppo o IT, ma può anche svolgersi all'interno di una piccola azienda o individualmente. Queste piattaforme condividono somiglianze con gli ambienti di sviluppo integrati (IDE), ma sono generalmente più complete e offrono una suite completa di strumenti di sviluppo.