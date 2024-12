Più popolari Aggiunti di recente Sistemi di tracciamento dei candidati - App più popolari - Nuova Caledonia

I sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) sono strumenti software utilizzati da reclutatori, team delle risorse umane e responsabili delle assunzioni per semplificare il processo di approvvigionamento, screening e gestione dei candidati. Questi sistemi consentono alle aziende di creare e distribuire offerte di lavoro, analizzare curriculum per informazioni pertinenti, pianificare colloqui e raccogliere dettagli sui candidati, comprese lettere di accompagnamento e referenze. Automatizzano inoltre attività come la pianificazione dei colloqui, la notifica ai candidati dei passaggi successivi e l'invio di avvisi. Le soluzioni ATS svolgono un ruolo cruciale nel tenere traccia dei parametri di assunzione come tempi di assunzione e costi di assunzione, consentendo alle aziende di ottimizzare il processo di reclutamento e migliorare il ritorno sull'investimento dal software di reclutamento. I principali software di tracciamento dei candidati si integrano spesso con funzionalità di reclutamento più ampie come annunci di bacheche di lavoro e siti di carriera, sourcing dei candidati, analisi dei curriculum, valutazioni delle referenze dei dipendenti, screening dei candidati, marketing di reclutamento, pianificazione dei colloqui, gestione delle relazioni con i candidati, onboarding e analisi dei dati di reclutamento. Alcune piattaforme ATS possono includere anche funzionalità di gestione delle relazioni con i candidati, che aiutano i reclutatori a identificare e coltivare in modo proattivo potenziali candidati attraverso funzionalità come l'email marketing, la pianificazione e la comunicazione continua.