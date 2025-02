Strumenti di sicurezza API - App più popolari - Eswatini

Orca Security

La piattaforma di sicurezza Orca Cloud identifica, dà priorità e risolve i rischi e i problemi di conformità nei carichi di lavoro, nelle configurazioni e nelle identità nel tuo cloud che comprende AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud e Oracle Cloud. Orca offre la soluzione di sicurezza cloud più completa del settore in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di implementare e mantenere soluzioni multiple. Orca è innanzitutto agentless e si connette al tuo ambiente in pochi minuti utilizzando la tecnologia brevettata SideScanning™ di Orca che fornisce visibilità ampia e profonda nel tuo ambiente cloud, senza richiedere agenti. Inoltre, Orca può integrarsi con agenti di terze parti per la visibilità del runtime e la protezione dei carichi di lavoro critici. Orca è in prima linea nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per indagini semplificate e soluzioni accelerate, riducendo i livelli di competenza richiesti e risparmiando tempo e impegno per la sicurezza cloud, DevOps e i team di sviluppo, migliorando significativamente i risultati di sicurezza. In qualità di Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), Orca consolida molte soluzioni puntuali in un'unica piattaforma, tra cui: CSPM, CWPP, CIEM, gestione delle vulnerabilità, sicurezza dei container e Kubernetes, DSPM, sicurezza delle API, CDR, conformità multi-cloud, Shift Left Sicurezza e AI-SPM.