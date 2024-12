Strumenti di sicurezza API - App più popolari - Messico

Software per la gestione degli ex studenti

Gli strumenti di sicurezza API salvaguardano i dati trasmessi attraverso la rete di un'azienda tramite le interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Queste API svolgono varie funzioni, come migliorare le capacità delle applicazioni, offrire servizi cloud e collegare reti. Per mantenere la sicurezza, le aziende utilizzano tecnologie di sicurezza API per catalogare le connessioni API esistenti e proteggerle. Inoltre, questi strumenti possono identificare API sconosciute o shadow, un evento comune per le organizzazioni che gestiscono numerose API. I dipartimenti IT, gli sviluppatori di software e i professionisti della sicurezza si affidano alle soluzioni di sicurezza API per migliorare la visibilità delle API, monitorare le prestazioni e applicare rigorose misure di sicurezza. Poiché le aziende scoprono continuamente nuove connessioni API, il monitoraggio continuo è fondamentale per mantenere prestazioni ottimali. L’applicazione della sicurezza è altrettanto fondamentale, poiché molte API gestiscono dati sensibili, che potrebbero portare a sanzioni se esposti. Inoltre, molte soluzioni di sicurezza API offrono funzionalità di test, consentendo la verifica della sicurezza di un'API attraverso test completi e applicazione di policy.