Piattaforme API - App più popolari - Sint Maarten

Kong

konghq.com

Man mano che l'architettura software della tua organizzazione si evolve, hai bisogno di un metodo migliore per mediare lo scambio di informazioni da parte dei tuoi servizi. I sistemi distribuiti e la crescente adozione di microservizi creano sempre più spesso nuove sfide per la gestione delle comunicazioni nell'intera architettura. Kong API Gateway fornisce una piattaforma veloce, scalabile e flessibile per architetture moderne complesse. Kong API Gateway è disponibile Open Source o come parte di Kong Enterprise, una piattaforma di gestione dei servizi per l'intero ciclo di vita che protegge, gestisce e monitora tutti i servizi per accelerare l'innovazione su tutte le piattaforme, protocolli e modelli di implementazione. Kong Enterprise è l'unica soluzione progettata per ottimizzare le odierne esigenze di modernizzazione delle applicazioni attraverso l'automazione dell'intero ciclo di vita di API e microservizi. Kong Enterprise estende il gateway open source più ampiamente adottato, Kong Gateway, con plug-in aziendali, portale per sviluppatori, piattaforma di analisi, funzionalità di sicurezza, prestazioni migliorate, GUI, supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e altro ancora. Utilizza Kong Enterprise per connettere i tuoi team di sviluppo, partner e clienti con una piattaforma unificata. Riduci la latenza a meno di 1 ms. Rimuovi il gonfiore con un'architettura basata su plug-in e integrazioni leggere. Scala facilmente i cluster, indipendentemente dall'ambiente, dal fornitore, dalla configurazione o dal modello di distribuzione. Supporta nativamente gRPC e REST e si integra con il server Apollo GraphQL e i servizi Apache Kafka. Kong Enterprise fornisce un'unica piattaforma dal bare metal al cloud-native, dal monolite ai microservizi, mesh e oltre.