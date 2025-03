Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Cerca

✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Più popolari Aggiunti di recente Mercati API - App più popolari - Città del Vaticano

I marketplace API fungono da hub per l'aggregazione delle API, fornendo una piattaforma per gli sviluppatori di applicazioni per caricare, distribuire e monetizzare le proprie API. Questi mercati offrono anche uno spazio ai consumatori per scoprire e implementare API per i propri prodotti. Le API facilitano lo sviluppo di componenti applicativi che possono interagire perfettamente con altre applicazioni, consentendo ai consumatori di integrare componenti esterni nel proprio software. Ad esempio, uno sviluppatore che crea un'app per la prenotazione di viaggi potrebbe utilizzare l'API di Google Maps per migliorare la propria applicazione. I marketplace API avvantaggiano sia le aziende che gli sviluppatori. Per i consumatori, queste piattaforme semplificano il processo di ricerca e incorporazione delle API, aiutandoli a creare applicazioni più potenti e facili da usare. Per gli sviluppatori o i fornitori, i mercati API aumentano l’accessibilità e la visibilità delle proprie API, consentendo a più utenti di accedervi. Inoltre, gli sviluppatori possono monetizzare le proprie API vendendo i diritti di utilizzo sul mercato anziché offrirle gratuitamente. Sia i consumatori che i fornitori di API utilizzano questi mercati. I consumatori li utilizzano per procurarsi le API per lo sviluppo delle loro app, mentre i fornitori li utilizzano per offrire i propri servizi in modo più flessibile di quanto la loro infrastruttura esistente potrebbe consentire. I marketplace API migliorano l'integrazione tra le applicazioni, rendendo il processo più conveniente ed efficiente. Vengono spesso utilizzati insieme al software di sviluppo di applicazioni, incluso lo sviluppo mobile e gli strumenti di sviluppo rapido di applicazioni.