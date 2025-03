DCKAP

DCKAP Integrator è la piattaforma di integrazione ERP che collega i sistemi ERP dei distributori a qualsiasi numero di applicazioni aziendali, tra cui la piattaforma di eCommerce, CRM, inventario, contabilità, logistica e mercati come 3M, solo per citarne alcuni. A seconda dell'integrazione, può fornire dati sui clienti in tempo reale, dati sui prodotti, dati sull'inventario, dati sugli ordini, dati finanziari e altro ancora. Aiuta i distributori a risparmiare migliaia di ore di lavoro manuale, a creare flussi di lavoro più fluidi e a prendere decisioni migliori supportate da dati accurati. Siamo entusiasti di aver aiutato centinaia di distributori in vari settori. Abbiamo lavorato con nomi come Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (un membro di IMARK Electrical), Province Electrical (un distributore canadese di Schneider Electric), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies e Marysville Distributori marittimi: aiutandoli a risparmiare sui costi e a migliorare le informazioni aziendali. Ok, detto tutto, ecco il valore che otterrai passando a una piattaforma di integrazione oggi: • Nessuna necessità di sincronizzazione manuale • Effettua aggiornamenti senza la necessità di uno sviluppatore • Automatizza i trasferimenti di dati in modo sicuro e protetto • Mappa e modifica i dati su un dashboard visivo e intuitivo • Costruito su un'architettura flessibile per una personalizzazione totale Una volta configurato tutto, DCKAP Integrator prende il comando e automatizza l'intero processo di integrazione. Delega il processo costoso e dispendioso in termini di tempo delle operazioni manuali a DCKAP Integrator in modo da poter rimanere concentrato sulla creazione di esperienze straordinarie per i tuoi clienti.