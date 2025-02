Xano

Il backend scalabile senza codice. Xano è il modo più veloce per creare un backend scalabile per la tua app utilizzando No-Code. Ogni account Xano viene fornito con un server scalabile, un database flessibile e un generatore di API No-Code in grado di trasformare, filtrare e integrare i dati da qualsiasi luogo. Migliaia di persone in tutto il mondo utilizzano Xano per potenziare qualsiasi cosa, dalle app consumer ai flussi di lavoro aziendali. Rendi qualsiasi app scalabile, sicura e conforme con Xano! Perché usare Xano? * Scala per supportare milioni di utenti senza preoccupazioni. * Proteggi i dati su infrastrutture conformi agli audit (ISO 27001, ISO 9001, HIPPA, GDPR) e SOC 2 TYPE II in arrivo! * Possibilità di scegliere tra molte posizioni di server. * Archivia i dati su un potente database PostgreSQL senza limiti di record. * Crea facilmente API con logica aziendale da semplice a complessa utilizzando No Code. * Integra e connettiti a qualsiasi piattaforma o front-end. * Avvia senza preoccupazioni sull'infrastruttura sicura di Xano con oltre 250 video tutorial, documentazione approfondita e una comunità vivace. A chi è rivolto Xano? * Sviluppatori cittadini: sviluppatori che utilizzano No-Code per creare senza limitazioni * Proprietari di prodotti: convalidano rapidamente le idee e distribuiscono app senza ingegneri * Operatori di marketing digitale: integrano sistemi e automatizzano i punti di contatto con i clienti * Studenti: apprendono concetti di sviluppo backend creando MVP senza codice * Tradizionale Sviluppatori: distribuisci le app più velocemente senza sacrificare la qualità o la scalabilità * Agenzie di sviluppo: semplifica il lavoro dei clienti con un migliore trasferimento * Team: collabora in tempo reale durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo * Organizzazioni aziendali: crea soluzioni scalabili e sicure software senza costi generali Le persone si rivolgono a Xano quando vogliono... * Un backend per alimentare molti front-end * Per creare senza limiti: siamo l'unico costruttore di API No Code completo di Turing * Nessun limite di record: opzioni di archiviazione flessibili * No -Codice ETL: Xano come router che collega molte fonti dati diverse. * Per creare rapidamente API: crea facilmente API documentate e connettiti a quelle esterne * Scalabilità: Xano è costruito sulla migliore infrastruttura scalabile della categoria