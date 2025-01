Strumenti di gestione delle API - App più popolari - Polonia

Mockfly

mockfly.dev

Mockfly è una piattaforma basata su cloud progettata per aiutare gli sviluppatori a creare, gestire e simulare API fittizie per scopi di sviluppo e test. Offre una gamma di funzionalità che lo distinguono da altri strumenti di simulazione, come l'integrazione dell'intelligenza artificiale per la generazione di dati, simulazioni di differenze per tenere traccia delle modifiche e un'estensione di Chrome per l'aggiunta automatica di endpoint. Le caratteristiche principali di Mockfly includono: * Interfaccia intuitiva: ha un'interfaccia intuitiva che semplifica la creazione e la gestione di API fittizie. * Funzionalità collaborative: puoi invitare i membri del team a collaborare su progetti simulati API, rendendolo ideale per gli ambienti di squadra. *Risposte multiple: consente di creare risposte multiple per un singolo endpoint per simulare diversi scenari​. * Documentazione automatica: Mockfly può generare automaticamente una documentazione completa per la tua API, risparmiando tempo e fatica. * Generazione casuale di dati: l'integrazione con Faker.js ti consente di aggiungere dati casuali alle risposte API per test più realistici. *Funzionalità basate sull'intelligenza artificiale: l'intelligenza artificiale viene utilizzata per generare dati simulati realistici e descrizioni automatiche degli endpoint, migliorando l'efficienza. * Collaborazione in tempo reale: i team possono collaborare in modo efficiente con aggiornamenti in tempo reale su progetti API simulati. * Mockfly offre anche una versione gratuita con un limite di 500 richieste al giorno, che consente agli utenti di esplorare le sue funzionalità senza impegnarsi in un piano a pagamento​.