Strumenti di gestione delle API - App più popolari - Bosnia ed Erzegovina

Strumenti di gestione delle API - Bosnia ed Erzegovina

Gli strumenti di gestione API consentono agli utenti di supervisionare, controllare e monetizzare le proprie interfacce di programmazione delle applicazioni (API) all'interno di un ambiente di sviluppo sicuro. Questi strumenti aiutano gli amministratori a monitorare la stabilità della connessione, il traffico, gli errori e la sicurezza per le API pubblicate dal proprio team. Il reparto IT utilizza questi strumenti durante la fase di post-produzione del ciclo di vita di un'API, subentrando agli sviluppatori una volta completata la progettazione dell'API. Da questo punto, tutta la manutenzione, il monitoraggio e la gestione dell'API avvengono all'interno della piattaforma di gestione API. Sebbene alcune soluzioni di mercato API includano strumenti per la gestione delle API, questi strumenti si concentrano principalmente sulla selezione di API esterne per migliorare un prodotto piuttosto che sulla gestione delle API stesse.