Software di generazione API - App più popolari - Tonga

Appsmith è una piattaforma open source che aiuta gli sviluppatori a creare app interne belle e potenti che comunicano con più origini dati. Da un portale di assistenza clienti, un dashboard di vendita, un tracker di marketing, un pannello di amministrazione a un frontend CRUD di facile utilizzo per i tuoi dati, puoi creare app per tutti i tuoi casi d'uso interni su Appsmith 10 volte più velocemente. Puoi iniziare rapidamente con il nostro cloud conforme a SOC2 o con l'host Appsmith on-premise, entrambi gratuiti. Ottieni molteplici potenti funzionalità pronte all'uso: - Connetti il ​​tuo provider di hosting Git ad Appsmith per limitare l'accesso, gestire le versioni e garantire la conformità ai processi. - Utilizza Google e GitHub OAuth, SAML o OIDC di tutti i provider più diffusi per l'autenticazione e l'autorizzazione sicure. - Visualizza un percorso dettagliato delle attività degli utenti, degli eventi e delle condivisioni con i registri di controllo. Rimani aggiornato sulle modifiche importanti e torna indietro nel tempo fino agli ultimi stati ottimali delle tue app. - Configura l'accesso in base a ruoli e gruppi per ogni entità, azione, app, area di lavoro e istanza con controlli di accesso granulari per i team. Scopri maggiori dettagli su www.appsmith.com